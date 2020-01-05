Политика
РИА НовостиИракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.
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Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Хоккей
Канада — Россия 3:3 (3-й период)
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Происшествия
Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали
Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Политика
Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Canada, на борту которого находились 52 человека, экстренно сел в аэропорту вылета после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Гаджеты
Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере
Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Политика
Памятник Бандере могут установить на Украине недалеко от границы с РФ
Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Здоровье
В России больше не будут использовать пальмовое масло для производства продуктов
Приятной неожиданностью стало решение Министерства здравоохранения нашей страны о запрете использования пальмового масла для производства продуктов питания.
Футбол
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука стал отцом
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Армия и оружие
Иран готовит удар по военным объектам США
В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану
Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.
Политика
Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани
Президент Франции Эммануэль Макрон днем в воскресенье провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Елисейский дворец.
Общество
Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие
Самая старая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала 117-й день рождения.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Культура
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.