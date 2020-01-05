Политика

РИА НовостиРИА НовостиИракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.
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