Политика
РИА НовостиИракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.
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Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Происшествия
В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник
Срочник объявлен в розыск, ориентировки разосланы во все хостелы Иркутска, куда, как предполагается, направлялся солдат.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Политика
Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета
В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
Армия и оружие
В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране
У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Хоккей
Шведов возмутил российский хоккеист, поцеловавший герб на своей форме
Нападающий Александр Хованов, проезжая мимо скамейки со шведскими игроками, поцеловал герб страны на своей форме.
Политика
В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа
«На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера», — цитирует Lenta.ru зарубежных журналистов.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Общество
Старейшая жительница Земли отметила 117-летие
Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Футбол
Киевское «Динамо» отдало полузащитника в турецкий «Ризеспор»
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш перешёл в турецкий «Ризеспор», где проведёт в аренде остаток сезона.
Здоровье
Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы
Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Футбол
«Рома» – «Торино»: прогноз Павла Занозина на встречу Серии А
Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Футбол
Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича
Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Петербуржцы опять стоят в пробках на границе с Финляндией
Воспрянувшие духом после празднования новогодней ночи петербуржцы решили продолжить новогодние каникулы за границей, судя по тому, какие внушительные пробки скопились утром в субботу, 4 января, на всех трех пропускных пунктах на границе.
Футбол
ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика
Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».