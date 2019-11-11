Политика

РИА НовостиРИА НовостиИракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Российская газета11:10

Слуцкий: парламент Ирака закономерно отреагировал на нарушение суверенитета страны

ТАСС13:22

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Известия10:25

Парламент Ирака разорвал соглашение о размещении на своей территории сил международной антитеррористической коалиции

Эхо Москвы12:01

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск со своей территории

RT на русском12:52

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

РИА Новости10:02

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

РБК09:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Известия 13:22
Спорт

Российская лыжница Непряева стала второй в общем зачёте «Тур де Ски»

News.ru 08:11
Общество

Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко

Коммерсантъ 03:46
Происшествия

В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник

Срочник объявлен в розыск, ориентировки разосланы во все хостелы Иркутска, куда, как предполагается, направлялся солдат.
Говорит Москва вчера в 07:37
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Происшествия

В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 07:55
Фигурное катание

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Российская газета 08:32
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета

В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
Вести.Ru 12:10
Армия и оружие

В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране

У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Rambler News Service 05:38
Хоккей

Шведов возмутил российский хоккеист, поцеловавший герб на своей форме

Нападающий Александр Хованов, проезжая мимо скамейки со шведскими игроками, поцеловал герб страны на своей форме.
Алтапресс вчера в 21:00
Политика

В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа

«На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера», — цитирует Lenta.ru зарубежных журналистов.
URA.Ru 13:29
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

REGNUM 11:55
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой

RT на русском 12:03
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери

Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Наша версия 08:18
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Общество

Старейшая жительница Земли отметила 117-летие

Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России 10:44
Футбол

Киевское «Динамо» отдало полузащитника в турецкий «Ризеспор»

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш перешёл в турецкий «Ризеспор», где проведёт в аренде остаток сезона.
Евро-футбол.ру 12:33
Здоровье

Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
RT на русском вчера в 21:13
Футбол

«Рома» – «Торино»: прогноз Павла Занозина на встречу Серии А

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.
Чемпионат 11:00
Спорт

WADA назначила России сумму ежегодного взноса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
FreeNews-Volga вчера в 06:48
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Футбол

Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича

Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Спорт-Экспресс 01:41
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Общество

Петербуржцы опять стоят в пробках на границе с Финляндией

Воспрянувшие духом после празднования новогодней ночи петербуржцы решили продолжить новогодние каникулы за границей, судя по тому, какие внушительные пробки скопились утром в субботу, 4 января, на всех трех пропускных пунктах на границе.
Петербургский дневник вчера в 02:11
Футбол

ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика

Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное