Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали сокращение Ираном обязательств по СВПД
Ранее 5 ноября президент Ирана Хассан Рухани объявил о начале следующего этапа сокращения обязательств по ядерной программе, который начнется 6 ноября. Он заявил, что все действия Тегерана в этом направлении обратимы при условии, что все участники сделки будут выполнять свои обязательства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Постпред РФ призывает Вашингтон не разрушать ядерную сделку с Ираном
Московский Комсомолецвчера в 18:09
Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана
Комсомольская правдавчера в 19:55
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Футбол
«Арсенал» показал раздевалку после победы над «Спартаком»
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Экономика
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Политика
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
Здоровье
Фонд «Здоровье»: 53 региона включили в льготные списки все препараты от сахарного диабета из перечня ЖНВЛП
Больше половины (53 из 85) регионов России включили в региональные льготные перечни лекарств для амбулаторного применения на 2019 год все лекарственные препараты для лечения сахарного диабета из федерального перечня ЖНВЛП.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11
Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек.
Технологии
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения
Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Политика
Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
Общество
В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух.
Общество
РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах
Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Футбол
Конте: «Мне надоело повторять, что мы играем на пределе своих возможностей»
Политика
Постпред США в ЕС раскрыл основное условие встречи Трампа и Зеленского
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в Евросоюзе Гордон Сондланд дал показания конгрессу и назвал главное условие встречи президента США Дональда Трампа с украинском коллегой Владимиром Зеленским.
Футбол
Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.