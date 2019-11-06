Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали сокращение Ираном обязательств по СВПД

Ранее 5 ноября президент Ирана Хассан Рухани объявил о начале следующего этапа сокращения обязательств по ядерной программе, который начнется 6 ноября. Он заявил, что все действия Тегерана в этом направлении обратимы при условии, что все участники сделки будут выполнять свои обязательства.
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Постпред России призвал США прекратить нефтяное эмбарго против Ирана

RT на русскомвчера в 17:17

Постпред РФ призывает Вашингтон не разрушать ядерную сделку с Ираном

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Главные анонсы 6 ноября

Коммерсантъвчера в 16:00

Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана

Комсомольская правдавчера в 19:55

Постпред России призвал США не разрушать ядерную сделку с Ираном

ТАССвчера в 17:29

Генсек ООН призвал участников СВПД выполнять свои обязательства

РИА Новостивчера в 13:12

Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД

Интерфаксвчера в 02:55
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Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Футбол

«Арсенал» показал раздевалку после победы над «Спартаком»

Sportbox.RU 04 ноября в 14:59
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС вчера в 10:19
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Экономика

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика

Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября

Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM вчера в 07:06
Здоровье

Фонд «Здоровье»: 53 региона включили в льготные списки все препараты от сахарного диабета из перечня ЖНВЛП

Больше половины (53 из 85) регионов России включили в региональные льготные перечни лекарств для амбулаторного применения на 2019 год все лекарственные препараты для лечения сахарного диабета из федерального перечня ЖНВЛП.
Remedium.ru вчера в 05:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11

Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек.
RT на русском вчера в 17:00
Технологии

ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами

ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.
ТРК Сейм (Курск) вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения

Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Bimru.ru 04 ноября в 23:35
Общество

Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России

Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
РИА Новости вчера в 01:55
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух.
РБК 04 ноября в 21:25
Общество

РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах

Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.
РБК вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»

StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Футбол

Конте: «Мне надоело повторять, что мы играем на пределе своих возможностей»

Soccer.ru вчера в 20:59
Политика

Постпред США в ЕС раскрыл основное условие встречи Трампа и Зеленского

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в Евросоюзе Гордон Сондланд дал показания конгрессу и назвал главное условие встречи президента США Дональда Трампа с украинском коллегой Владимиром Зеленским.
Телеканал 360° вчера в 16:03
Футбол

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ru вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 04 ноября в 09:03
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Автоспорт

Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт 03 ноября в 17:45
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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