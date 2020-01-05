Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил
 в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
РБК11:01

Подробнее о событии

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани

Эхо Москвы11:00

В Иране пообещали ударить по американским военным объектам

РИА Новости11:45

Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала

РБК11:01

Советник аятоллы Хаменеи пообещал США «военный ответ»

Коммерсантъ11:52

Иран анонсировал атаку на военные объекты США

Lenta.ru10:57

В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

ТАСС10:33

«Войну начала Америка»: в Иране предупредили об ответном ударе

РЕН ТВ10:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
РБК 09:46
Спорт

Устюгов — о развязке «Тур де Ски»: «Большая досада, что не смог выиграть»

Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — Большая досада, что не смог выиграть, — сообщил Устюгов.
Спорт-Экспресс 10:42
Автоспорт

Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
РИА Новости 09:57
Футбол

«Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку в Кубке Англии

Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
Евро-футбол.ру 10:56
Теннис

Хачанов и Медведев уступили американцам в парном матче на ATP Cup

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном матче на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
РИА Новости 10:20
Общество

Кейт Миддлтон в стильном пальто и шляпе-федоре присоединилась к королеве Елизавете II на первой церковной службе в 2020-м

5 января 2020-го состоялась первая церковная служба нового десятилетия.
Woman.ru 10:45
Культура

Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
ТАСС 10:32
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

РИА Новости 09:23
Общество

Вдова онколога Павленко назвала дату и время его похорон

АБН 10:51
Общество

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:05
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

REGNUM 11:55
Кино

Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука

Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
iReactor 09:10
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Армия и оружие

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
RT на русском 12:16
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России

Автоаналитики рассказали, какие кроссоверы появятся на российском рынке в 2020 году.
МедиаПоток 04:07
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Футбол

ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика

Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Хоккей

Ферраро: на МЧМ Аскаров ничего не мог поймать. Это нервы, или игра была слишком быстрой

Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались.
Чемпионат 11:35
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Предполагаемая жена Петросяна приобрела квартиру за 270 млн рублей

Мойка78 вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак, изменившую внешность, перестали узнавать фанаты

Артистка продемонстрировала изменения в образе. Новое фото Ани Лорак вызвало удивление у части армии поклонников певицы.
7Дней.ру вчера в 23:00
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03 января в 03:45
Наука

Микробы из гуминовых озер производят омегу-3 из микропластика

Научная Россия 12:02
Политика

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное