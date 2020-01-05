Армия и оружие
Газета.RuИран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Спорт
Устюгов — о развязке «Тур де Ски»: «Большая досада, что не смог выиграть»
Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — Большая досада, что не смог выиграть, — сообщил Устюгов.
Автоспорт
Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
Футбол
«Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку в Кубке Англии
Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
Теннис
Хачанов и Медведев уступили американцам в парном матче на ATP Cup
Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном матче на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
Общество
Кейт Миддлтон в стильном пальто и шляпе-федоре присоединилась к королеве Елизавете II на первой церковной службе в 2020-м
5 января 2020-го состоялась первая церковная служба нового десятилетия.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Кино
Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука
Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России
Автоаналитики рассказали, какие кроссоверы появятся на российском рынке в 2020 году.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Футбол
ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика
Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Хоккей
Ферраро: на МЧМ Аскаров ничего не мог поймать. Это нервы, или игра была слишком быстрой
Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Шоу-бизнес
Предполагаемая жена Петросяна приобрела квартиру за 270 млн рублей
Шоу-бизнес
Ани Лорак, изменившую внешность, перестали узнавать фанаты
Артистка продемонстрировала изменения в образе. Новое фото Ани Лорак вызвало удивление у части армии поклонников певицы.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Наука
Микробы из гуминовых озер производят омегу-3 из микропластика
Политика
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.