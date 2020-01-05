с чего всё началось

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.

Автоспорт Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Теннис Хачанов и Медведев уступили американцам в парном матче на ATP Cup Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном матче на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.

Культура Умер народный артист России Геннадий Пискунов Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.

Кино Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.

Армия и оружие Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.