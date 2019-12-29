Армия и оружие
Газета.RuИран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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Игровой монитор Lenovo Legion Y25-25 сочетает матрицу IPS и кадровую частоту 240 Гц
Хоккей
Замула: у канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили
Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили.
Армия и оружие
Тегеран ответил Трампу на угрозы нанести удары по 52 объектам
Президент США пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если американские военнослужащие будут атакованы.
Космос
Китай вывел на орбиту Земли космическую платформу нового поколения
Вывод спутниковой платформы нового поколения DFH-5 с новейшим спутником связи «Шицзянь-20» на геосинхронную орбиту Земли завершен успешно, 5 января сообщает Синьхуа.
Армия и оружие
Двое иракских военнослужащих погибли в результате атаки террористов
Двое иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы вооруженных сил.
Культура
Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter
Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Политика
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Общество
Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха
По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Хоккей
Подколзин: «У нас хорошая команда, хорошие пацаны. Мы играли, а не мучились»
Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады (3:4) в финальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Наука
Киты ловят рыбу с задержкой
Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Футбол
«МЮ» готов отдать Лингарда и 45 миллионов фунтов за полузащитника «Лестера»
В 18 матчах АПЛ Лингард не смог отметиться результативными действиями Ранее сообщалось, что «Лестер» готов предложить полузащитнику новый контракт, чтобы избежать его ухода в «Манчестер Юнайтед».
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.