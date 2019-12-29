с чего всё началось

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Культура Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Политика Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Наука Разработана вакцина против болезни Альцгеймера Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.

Общество Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.

Общество Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Наука Киты ловят рыбу с задержкой Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".