Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил
 в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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