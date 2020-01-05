Армия и оружие
Газета.RuИран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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Космос
Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в Карелии
В четырехквартирном деревянном доме в поселке Бочилово Пудожского района, который загорелся 4 января около 21:00, погибли четыре человека.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
Технологии
Sony обещает завтра показать «уникальное видение будущего»
Заявление, опубликованное компанией, указывает на то, что она «представит уникальное видение будущего, объединив творчество и технологии, как никто никогда не делал прежде».
Политика
Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Космос
Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году
Власти Индии установили срок запуска – ноябрь 2020. Но в случае, если что-то пойдет не так, полет перенесут на 2021 год.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Экономика
Власти Самарской области прогнозируют рост зарплат жителей в два раза
Росту заработной платы увеличится за счёт новых рабочих мест, инвестиции и производительности труда, а также индексация заработной платы сотрудникам бюджетных организаций - все это должно способствовать улучшению уровня жизни населения.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.