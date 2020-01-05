с чего всё началось

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.

Происшествия Четыре человека погибли на пожаре в Карелии В четырехквартирном деревянном доме в поселке Бочилово Пудожского района, который загорелся 4 января около 21:00, погибли четыре человека.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Экономика Власти Самарской области прогнозируют рост зарплат жителей в два раза Росту заработной платы увеличится за счёт новых рабочих мест, инвестиции и производительности труда, а также индексация заработной платы сотрудникам бюджетных организаций - все это должно способствовать улучшению уровня жизни населения.

Происшествия В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.

Экономика На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.

Политика Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.