Армия и оружие
РИА НовостиВ Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN.
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Армия и оружие
В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране
У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
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СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
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Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Исследователи провели анализ более 30 тысяч историй болезней людей с раком легких и определили: чаще выживали те, кто хоть раз болел гриппом.
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В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
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Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN
Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Сообщается, что максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по снегу вездеход способен передвигаться на скорости от 15 до 25 км/ч.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
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Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США
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Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.
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Крупнейший экспортер Абхазии компания "Вина и воды Абхазии" в этом году более чем в два раза увеличит экспорт игристых вин в Россию из-за повышенного спроса.