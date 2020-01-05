с чего всё началось

Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN.

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Армия и оружие В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.

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Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Политика Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США «Путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны», — рассказал Пушков.