Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN.
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с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил
 в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

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В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

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Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала

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Коммерсантъ11:52

«Войну начала Америка»: в Иране предупредили об ответном ударе

РЕН ТВ10:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Армия и оружие

В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране

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Rambler News Service 05:38
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Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
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