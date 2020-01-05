Армия и оружие

РосбалтРосбалтИран готовит удар по военным объектам США

В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в интервью CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил
 в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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