с чего всё началось

В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в интервью CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган, передает РИА «Новости».

Авто В Сети показали рендеры Bugatti Arrow Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

Политика Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Происшествия В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.

Хоккей Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.

Армия и оружие Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.

Общество Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.

Общество Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.