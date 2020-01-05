Армия и оружие

РосбалтРосбалтИран готовит удар по военным объектам США

В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в интервью CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил
 в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

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РЕН ТВвчера в 10:55
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Армия и оружие

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В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.
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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

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Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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«Ман Сити» хочет усилить оборону и центр поля. Клуб следит за защитником «Шахтера» Матвиенко

По информации источника, английский клуб интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, а также игроком «Шахтера» Николаем Матвиенко.
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Российский тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание тренера молодёжной сборной России по хоккею Игоря Ларионова о том, что в клубах КХЛ в спецбригадах большинства должны чаще появляться молодые игроки.
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В Грузии погиб под лавиной турист из России

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Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
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Сюжет второй картины вряд ли коснется уже знакомых зрителям героев, ведь история первого фильма вполне завершена, так что продолжение расскажет что-то новое об эксцентричном детективе Бенуа Бланке, роль которого бесподобно исполнил Дэниэл Крэйг.
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Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
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Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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