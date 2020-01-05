с чего всё началось

В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в интервью CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган, передает РИА «Новости».

Армия и оружие Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Футбол «Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.

Финансы Рубль показал снижение к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.

Хоккей Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020.

Здоровье Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Хоккей Назаров: Молодёжь нужно подводить к большинству постепенно, а не бросать под танки Российский тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание тренера молодёжной сборной России по хоккею Игоря Ларионова о том, что в клубах КХЛ в спецбригадах большинства должны чаще появляться молодые игроки.

Кино Детектив «Достать ножи» получит продолжение Сюжет второй картины вряд ли коснется уже знакомых зрителям героев, ведь история первого фильма вполне завершена, так что продолжение расскажет что-то новое об эксцентричном детективе Бенуа Бланке, роль которого бесподобно исполнил Дэниэл Крэйг.