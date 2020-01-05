Армия и оружие
РосбалтИран готовит удар по военным объектам США
В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в интервью CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Ответ Ирана на убийство американцами генерала Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил в интервью CNN Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.РБКвчера в 11:01
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Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
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В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
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Рубль показал снижение к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей
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Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
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Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Космос
Обнаружено 13 блуждающих черных дыр
Здоровье
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.
Гаджеты
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Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции
Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
Политика
В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Футбол
«Ман Сити» хочет усилить оборону и центр поля. Клуб следит за защитником «Шахтера» Матвиенко
По информации источника, английский клуб интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, а также игроком «Шахтера» Николаем Матвиенко.
Происшествия
Японские СМИ назвали новую версию побега экс-главы Nissan
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Назаров: Молодёжь нужно подводить к большинству постепенно, а не бросать под танки
Российский тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание тренера молодёжной сборной России по хоккею Игоря Ларионова о том, что в клубах КХЛ в спецбригадах большинства должны чаще появляться молодые игроки.
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В Грузии погиб под лавиной турист из России
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Кино
Детектив «Достать ножи» получит продолжение
Сюжет второй картины вряд ли коснется уже знакомых зрителям героев, ведь история первого фильма вполне завершена, так что продолжение расскажет что-то новое об эксцентричном детективе Бенуа Бланке, роль которого бесподобно исполнил Дэниэл Крэйг.
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.