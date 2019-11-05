Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже доводил уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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