Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже доводил уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Иран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД

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