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Иран может занять долю российского нефтяного рынка в Греции, Италии, Испании и Турции

Исламская Республика Иран хочет занять долю российского нефтяного рынка в Европе на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке, пишет Markets Insider.
Газета.Ru
После вероятного возобновления ядерной сделки иранские поставки смогут восполнить часть недополученной российской нефти, от которой Евросоюз (ЕС) планирует отказаться до конца 2022 года.
Газета.Ru
Оглядываясь на период действия СВПД, с 2016 по 2018 год, почти ни одна из поставок иранской нефти в Европу или Японию не осуществлялась на иранских танкерах.
Бизнес-вектор
Затем агентство Reuters со ссылкой на девять источников в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) написало, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным.
Газета.Ru

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Иран может занять долю российского нефтяного рынка в Греции, Италии, Испании и Турции
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