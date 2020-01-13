Политика
RT на русскомИран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Сейеда Эбрагима Райси.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Общество
Мужчины тратят больше женщин на новогодние подарки
По данным статистики, в среднем мужчина тратит на новогодние подарки на 28% больше, чем женщина, сообщает «Сбербанк».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова поделилась видео со дня рождения Николая Носкова
Популярная российская ведущая Екатерина Стриженова решила поделиться в Сети видео, снятым на дне рождении певца Николая Носкова.
Общество
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Экономика
Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти
Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой — жены чеченца Адама Осмаева.
Кино
В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Здоровье
В Липецкой области закрывается станция переливания крови
Решение закрыть станцию чиновники приняли после анализа эффективности её работы, который провела начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.
Авто
Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
Наука
Нашли в янтаре перья древнего динозавра со вшами
В ходе научного исследования ученые обнаружили в янтаре перья древнего динозавра со вшами.
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
Довольно редкий снимок недавно опубликовала Ани Лорак в сториз Инстаграм-аккаунта.
Футбол
Жозе Моуринью: я не идиот и знаю, в чем проблемы Эриксена
Напомним, что итальянские средства массовой информации сообщают, что переход Кристиана Эриксена в миланский "Интер" - решенное дело.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Общество
В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы
В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Культура