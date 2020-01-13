Политика

RT на русскомRT на русскомИран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Сейеда Эбрагима Райси.
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Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

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