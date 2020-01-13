Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Сейеда Эбрагима Райси.

Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Общество Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.

Экономика Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Здоровье В Липецкой области закрывается станция переливания крови Решение закрыть станцию чиновники приняли после анализа эффективности её работы, который провела начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.

Космос В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.