Политика
RT на русскомИран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Сейеда Эбрагима Райси.
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Общество
Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году
Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Политика
Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии
13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Авто
Рыночная стоимость Tesla превысила общие показатели GM и Ford
В ходе торгов на истекшей недели акции производителя электромобилей Tesla выросли почти на 5%, что увеличило рыночную капитализацию компании до $89 млрд.
Политика
Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру»
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
В Иране рассказали о причинах пуска ракеты по украинскому самолету
Ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing произошел из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Экономика
Акции «Газпром нефти» обновили максимумы
Акции "Газпром нефти" днем в понедельник обновили исторические максимумы и на некоторое время вывели компанию по величине рыночной капитализации на седьмое место в России, потеснив "Сургутнефтегаз".
Политика
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом
Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.
Общество
Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша
Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Политика
Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы
Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Политика
Российским вертолетоносцам решили дать имена от «Мистралей»
Первые отечественные универсальные десантные корабли (УДК) получат названия «Севастополь» и «Владивосток».
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Финансы
Россия удвоила объем Фонда национального благосостояния
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за 2019 г. вырос в 1,9 раза в рублевом выражении с 4 трлн до 7,8 трлн руб. (6,9% ВВП), в долларах - в 2,2 раза с $58,1 млрд до $125,6 млрд, сообщил в понедельник Минфин РФ.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова поделилась видео со дня рождения Николая Носкова
Популярная российская ведущая Екатерина Стриженова решила поделиться в Сети видео, снятым на дне рождении певца Николая Носкова.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Игры
Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге
Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.