Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Сейеда Эбрагима Райси.

Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Общество Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Политика Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии 13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Авто Рыночная стоимость Tesla превысила общие показатели GM и Ford В ходе торгов на истекшей недели акции производителя электромобилей Tesla выросли почти на 5%, что увеличило рыночную капитализацию компании до $89 млрд.

Политика Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру» Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь» Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.

Экономика Акции «Газпром нефти» обновили максимумы Акции "Газпром нефти" днем в понедельник обновили исторические максимумы и на некоторое время вывели компанию по величине рыночной капитализации на седьмое место в России, потеснив "Сургутнефтегаз".

Политика В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".

Экономика В России подорожает черный хлеб По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.

Общество Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.

Общество Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".

Происшествия В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

Финансы Россия удвоила объем Фонда национального благосостояния Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за 2019 г. вырос в 1,9 раза в рублевом выражении с 4 трлн до 7,8 трлн руб. (6,9% ВВП), в долларах - в 2,2 раза с $58,1 млрд до $125,6 млрд, сообщил в понедельник Минфин РФ.