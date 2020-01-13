Политика

ФАНФАНИран намерен подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.
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Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Газета.Ru12:44

В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

РБК11:11

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

ТАСС08:37

Иран планирует подать в суд на Трампа за ликвидацию Сулеймани

Коммерсантъ09:49

Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

РИА Новости09:45

Иран решил засудить Трампа за убийство Сулеймани

Lenta.ru09:38

Иран хочет засудить Трампа за убийство генерала Сулеймани

Национальная служба новостей10:27
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Общество

Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
РБК 17:14
Политика

СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии

Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
РИА Новости 18:42
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Футбол

«Барселона» уволила главного тренера

Lenta.ru 17:28
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 09:42
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю лекарств

Владимир Путин поручил освободить от уголовного наказания врачей, случайно потерявших лекарства, содержащие наркотические вещества.
НТВ 07:05
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Телеканал 360° 15:40
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 18:10
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com 10:21
Наука

У людей понизилась нормальная температура тела — исследование

За последние полтора столетия температура тела здорового человека понизилась на четыре десятых градуса, заявили исследователи из Стэнфордского университета (США).
Life.ru 08:30
Энергетика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Футбол

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса

Чемпионат 10:29
Армия и оружие

Помпео назвал условия снятия санкций с Ирана

Вашингтон продолжит санкционную политику против Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от желания обладать ядерным оружием, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
ФАН 19:41
Авто

Издание Chevrolet Camaro Heritage Edition достанется только японцам

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Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

REGNUM вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
РИА Новости 16:07
Происшествия

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:22
Здоровье

Врач объяснила, почему путаются волосы

Длинные волосы часто путаются из-за кожной патологии. Об этом сообщила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.
Вечерняя Москва 06:44
Политика

В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек

Идея обязать домохозяек платить налоги вряд ли имеет перспективы. Во фракции парламентского большинства предложение не поддержат.
Российская газета 15:05
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Экономика

Количество банкротств россиян за 2019 год выросло почти на 57%

В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами.
РБК 19:10
Политика

Партия Порошенко призвала найти виновность России в катастрофе в Иране

Сопредседатель парламентской фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского расследовать "возможную причастность" России к крушению в Иране украинского самолета.
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Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru 14:32
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HBO показал видео к премьере «Нового папы»

HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Собака.ru вчера в 04:22
Кино

Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы

С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Онлайн 812 17:41
Игры

Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге

Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
REGNUM 02:46
Общество

Новую пенсионную схему не включили в план правительства

Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).
Коммерсантъ 18:21
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Эль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.
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