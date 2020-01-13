Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.

Иран намерен подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани

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