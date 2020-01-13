Политика
ФАНИран намерен подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.
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Общество
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю лекарств
Владимир Путин поручил освободить от уголовного наказания врачей, случайно потерявших лекарства, содержащие наркотические вещества.
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Наука
У людей понизилась нормальная температура тела — исследование
За последние полтора столетия температура тела здорового человека понизилась на четыре десятых градуса, заявили исследователи из Стэнфордского университета (США).
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Армия и оружие
Помпео назвал условия снятия санкций с Ирана
Вашингтон продолжит санкционную политику против Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от желания обладать ядерным оружием, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Авто
Издание Chevrolet Camaro Heritage Edition достанется только японцам
Camaro SS Heritage Edition (справа) оценён аж в 7 480 000 иен (4,16 млн рублей), зато у него есть 20-дюймовые глянцево-чёрные диски с красными акцентами.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Происшествия
В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Здоровье
Врач объяснила, почему путаются волосы
Длинные волосы часто путаются из-за кожной патологии. Об этом сообщила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Идея обязать домохозяек платить налоги вряд ли имеет перспективы. Во фракции парламентского большинства предложение не поддержат.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Количество банкротств россиян за 2019 год выросло почти на 57%
В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами.
Политика
Партия Порошенко призвала найти виновность России в катастрофе в Иране
Сопредседатель парламентской фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского расследовать "возможную причастность" России к крушению в Иране украинского самолета.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Игры
Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге
Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
Общество
Новую пенсионную схему не включили в план правительства
Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).