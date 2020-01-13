Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани. "Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", — приводит слова Раиси агентство Fars.
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