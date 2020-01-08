Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил корреспондент портала Vox Алекс Вард (Alex Ward) со ссылкой на Центральное командование США.
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