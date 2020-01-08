Армия и оружие
Lenta.ruСША уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил корреспондент портала Vox Алекс Вард (Alex Ward) со ссылкой на Центральное командование США.
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Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Политика
Владимир Путин прилетел в Турцию
Армия и оружие
Израильские ВВС и ПВО приведены в полную боевую готовность
Израильские военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны приведены полную боевую готовность после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
Теннис
Медведев победил Рууда и вывел сборную России в плей-офф ATP Cup
Сборная России обыграла команду Норвегии в матче 3-го тура группового раунда командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Армия и оружие
Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране
Тегеран будет готов нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США для атаки против Ирана.
Футбол
Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Армия и оружие
Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых Tesla в Китае
Глава компании Tesla Илон Макс отметил церемонию начала продаж автомобилей Tesla Model 3 в Китае необычным танцем.
Общество
В Иране начались похороны генерала Сулеймани
В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет на празднование 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за отказа организаторов дать ему слово.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Экономика
Частные пенсионные фонды в Латвии собрали на 14,8% средств больше
Комиссия по делам финансов и капитала (ФКТК) известила, что за первые 9 месяцев прошлого года в частные пенсионные фонды Латвии поступило 56,853 млн евро, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил портал Dienas Business.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний
Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Кино
Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Гаджеты
На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО
Сама Samsung не отрицает, что в модуле Device Care, посвящённому накопителю устройства, используется ПО Qihoo 360.