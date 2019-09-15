Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руИран назвал цели для ударов на случай войны с США

Под прицелом иранских военных находятся две американские базы и один корабль США на Ближнем Востоке. По ним будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки мы бы ударили по ним", — цитирует агентство Tasnim
 Хаджизаде.
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