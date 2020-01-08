Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИран назвал пощечиной США удары по американским базам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
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Иран назвал удар по американским базам в Ираке «пощечиной» США

РИА Новости05:32

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ТАСС04:31

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

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Коммерсантъ03:59

Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Lenta.ru02:48
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При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек

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Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

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Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
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Армия и оружие

США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
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Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты

Позже стало известно, что борт авиакомпании «Ямал», летевший из Салехарда, из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге отправился на запасной аэродром в Тюмень, самолет, летевший из Санкт-Петербурга, отправился в Челябинск, а рейс из Новосибирска — в Пермь.
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Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

Как напомнила сенатор, с 1 января 2020 года неработающие граждане получили повышение страховых пенсий на 6,6 процента.
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В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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