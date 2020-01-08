Армия и оружие
Lenta.ruИран назвал пощечиной США удары по американским базам
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
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Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Армия и оружие
При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек
По меньшей мере 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке, передает агентство Reuters, которое ссылается на иранские СМИ.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Армия и оружие
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Армия и оружие
США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Кино
От «Игры престолов» к приквелу «Властелина колец»: Роберт Арамайо сыграет главную роль в сериале от Amazon
По информации издания Deadline, Роберт Арамайо («Игра престолов») примкнул к актерскому составу сериала по «Властелину колец» от Amazon.
Политика
Песков опроверг связь визита Меркель в РФ с убийством Сулеймани
Убийство Сулеймани не является причиной предстоящего визита в РФ Меркель, — приводит словам Пескова агентство ТАСС.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Биатлон
«Это еще один Саша Логинов». Сорокина — о новичке сборной России на Кубке мира
Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина оценила состояние сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Космос
Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты
Позже стало известно, что борт авиакомпании «Ямал», летевший из Салехарда, из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге отправился на запасной аэродром в Тюмень, самолет, летевший из Санкт-Петербурга, отправился в Челябинск, а рейс из Новосибирска — в Пермь.
Авто
Sony представил свой первый электромобиль
Свое изобретение Sony назвал Vision-S. Четырехместный электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 сек. Максимальная скорость − 240 км/ч.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Общество
Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров
Как напомнила сенатор, с 1 января 2020 года неработающие граждане получили повышение страховых пенсий на 6,6 процента.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Политика
Путин прибыл с визитом в столицу Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.