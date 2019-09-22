Армия и оружие

РБКРБКИран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения. По мнению главы иранского МИДа, данный шаг Вашингтона является позерством.
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Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

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МИД Ирана назвал позерством решение США отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска

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РИА Новостивчера в 22:56

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Life.ruвчера в 22:28

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

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Экономика

Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

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Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
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РБК вчера в 23:47
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Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.
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В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки

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Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
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Скончался инвалид-колясочник, почетный болельщик «Ростова»

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На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.
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Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате

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РИА Новости 00:36
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