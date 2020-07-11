Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор

Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало отчет о ходе расследования крушения украинского самолета в январе. Среди прочего, в нем говорится, что причиной аварии стала человеческая ошибка, передает Tasnim.
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В Иране уточнили причину крушения украинского Boeing

РБК21:25

Украинский Boeing сбили над Ираном из-за неверных настроек ПВО

Комсомольская правда20:39

Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО

РИА Новости16:41

Причиной крушения Boeing в Иране могла стать неправильная настройка расчета ПВО

Газета.Ru17:07

Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Российская газета17:02

В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing вызвана неверной настройкой расчета ПВО

ТАСС16:53

Иран раскрыл расширенную версию катастрофы украинского Boeing

Lenta.ru17:21
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Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
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