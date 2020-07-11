Политика
КоммерсантъИран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало отчет о ходе расследования крушения украинского самолета в январе. Среди прочего, в нем говорится, что причиной аварии стала человеческая ошибка, передает Tasnim.
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Религия
«Посиделки у бабушки Пелагеи»: Петр и Павел день убавили
Петров день последний раз в году солнышко "играет", по народному слову крылатому как на Светло Христово Воскресенье.
Московский Комсомолец Калуга 10:48
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС 22:06
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости 08:39
Наука
От хронических болей может избавить плацебо
Учёные из Манчестерского университета выяснили, что плацебо способно эффективно снимать боль.
Цензуры.Нет 17:31
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат 14:50
Игры
Сиквел Superhot выйдет из раннего доступа в середине июля
Разработчики Superhot: Mind Control Delete объявили дату полноценного релиза игры — он состоится 16 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 09 июля в 12:56
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Авто
Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus
Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
Motor 09:16
Политика
ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17
Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал 23:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры
«Сельта» потерпела поражение от «Осасуны» в матче 36-го тура испанской Примеры.
RT на русском 15:08
Здоровье
Мясников объяснил человечеству, как сосуществовать с коронавирусом
Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике.
Слово и Дело 08:50
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
Виктория Бекхэм готовится к свадьбе сына Бруклина. Он свяжет себя узами брака с актрисой Николой Пельтц, сообщила певица в Instagram.
МИР 24 23:17
Киберспорт
Фил Спенсер объявил дату выхода Carrion — 23 июля
Игра выйдет 23 июля на Xbox One, Nintendo Switch и РС. Более того, в день выхода новинка появится в библиотеке Xbox Game Pass.
Игромания.ру 15:24
Путешествия
В России описали туристический сезон после открытия границ
Россия готовится к открытию границ, однако эксперты считают, что спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит.
Lenta.ru 22:53
Общество
Названы психологические изменения россиян после карантина
Из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, россияне стали больше ценить личное пространство.
Lenta.ru 23:35
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
Происшествия
203 новых случая коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
На утро воскресенья, 12 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 297 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 22:27
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Гаджеты
Windows 10 теперь может синхронизироваться с несколькими смартфонами
Windows 10 теперь может синхронизироваться сразу с несколькими смартфонами, но пока только в бета-версии, которая сейчас тестируется.
Дни24 02:14