Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор

Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало отчет о ходе расследования крушения украинского самолета в январе. Среди прочего, в нем говорится, что причиной аварии стала человеческая ошибка, передает Tasnim.
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В Иране рассказали об ошибке расчета ПВО, сбившем украинский «Боинг»

Московский Комсомолец01:08

Украинский Boeing сбили над Ираном из-за неверных настроек ПВО

Комсомольская правдавчера в 20:39

В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing вызвана неверной настройкой расчета ПВО

ТАССвчера в 16:53

Причиной крушения Boeing в Иране могла стать неправильная настройка расчета ПВО

Газета.Ruвчера в 17:07

Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Российская газетавчера в 17:02

Иран раскрыл расширенную версию катастрофы украинского Boeing

Lenta.ruвчера в 17:21

Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО

РИА Новостивчера в 16:41
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Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
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Религия

Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла

Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
Онлайн Тамбов.ру 02:37
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Единоборства

Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

Evo-rus.com 10 июля в 09:33
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Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК вчера в 13:56
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Общество

Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости в 2019 году оказался на Чукотке - 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.
Газета.Ru 01:40
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Общество

Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле

Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле.
Газета.Ru 02:08
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Футбол

Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском вчера в 15:33
Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,1K
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей

Народные новости вчера в 14:05
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Футбол

Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 17:46
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Общество

В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6

За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
CyberSport.ru вчера в 16:43
Общество

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
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Авто

Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер

Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses 09 июля в 08:19
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
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Финансы

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино

Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

Piter.tv вчера в 05:31
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Здоровье

Вторую городскую больницу в Оренбурге переоборудуют в COVID-центр

В гинекологическом стационаре городской клинической больницы №2 Оренбурга, расположенном на улице Коммунаров, организуют COVID-центр.
РИА Оренбуржье вчера в 13:31
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Здоровье

Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы

Обезжиренные кисломолочные продукты Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается.
НГС.Кемерово 00:00
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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