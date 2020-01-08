Армия и оружие
Военное делоМИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
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Происшествия
Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
Армия и оружие
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Хоккей
Россиянин Яков Тренин подрался с великаном Харой в матче НХЛ
Известный словацкий хоккеист Здено Хара (206 см) вызвал дебютанта НХЛ, нападающего «Предаторз» Якова Тренина (188 см) на бой, после того, как россиянин провел «хит» против одного из игроков «Брюинз».
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
На базе в Ираке уничтожен самолет ВВС США
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Здоровье
В реанимации российской больницы закончились лекарства
В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Культура
Объявлены финалисты Independent Games Festival Awards 2020
Жюри Independent Games Festival Awards — ежегодной премии для инди-разработчиков — огласило список финалистов 2020 года.
Футбол
«Шальке» предложил 15 миллионов за нападающего «Ростова»
"Шальке" собирается приобрести нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
Армия и оружие
США оценивают последствия иранских ударов
Американские военные в Ираке заявили, что оценивают последствия иранских ударов.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Происшествия
В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен
Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию прозвучит 15 января
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".
Спорт
Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон
Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Экономика
Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото
Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Происшествия
Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах
Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.