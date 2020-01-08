Армия и оружие

Военное делоВоенное делоМИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны

В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
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Иран назвал удар по базе США мерой самообороны

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