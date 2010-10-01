Армия и оружие
Красная веснаИран не хочет войны, и это хорошо для всего мира — Трамп
Иран решил пойти путем деэскалации после ракетного удара по американским базам в Ираке, заявил 8 января президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» в ¼ финала Кубка Лиги
8 января на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) в рамках финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами "Пари Сен-Жермен" и "Сент-Этьен".
Наука
Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды
Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Армия и оружие
СМИ сообщили о 80 погибших при обстреле баз США в Ираке
Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, — сообщает агентство.
Армия и оружие
СМИ: ПРО США оказались бессильны против новейших иранских ракет Fateh и Qiam
В ходе атаки на американские военные базы в Ираке были задействованы новейшие иранские ракеты Fateh и Qiam, против которых оказались бессильны системы противоракетной обороны США.
Происшествия
Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина
Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Армия и оружие
США сообщили в СБ ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Происшествия
Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО
Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
Авто
Цены на автомобили в России вырастут
По подсчётам экономистов, стоимость автомобилей, выпущенных в новом году, выросла на на 2%. По прогнозам, авто премиум класса подорожают на 7%. Как считают дилеры, удорожание связано с изменением утильсбора и инфляцией.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Экономика
От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
В Канаде разыграли крупнейший в истории страны джекпот
Крупнейший джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 70 млн канадских долларов ($53,7 млн) разыгран в Канаде.
Шоу-бизнес