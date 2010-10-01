Иран решил пойти путем деэскалации после ракетного удара по американским базам в Ираке, заявил 8 января президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Иран не хочет войны, и это хорошо для всего мира — Трамп

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