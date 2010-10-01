Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаИран не хочет войны, и это хорошо для всего мира — Трамп

Иран решил пойти путем деэскалации после ракетного удара по американским базам в Ираке, заявил 8 января президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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Иран не хочет войны, и это хорошо для всего мира — Трамп

Красная веснавчера в 11:56

Иран отступает: Трамп оценил ситуацию после удара по базам США

РЕН ТВвчера в 11:54

Трамп: Иран, похоже, «отступил»

REGNUMвчера в 11:52
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 15:52
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Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды

Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу.
Naked Science вчера в 12:36
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

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Lenta.ru вчера в 11:16
Армия и оружие

СМИ сообщили о 80 погибших при обстреле баз США в Ираке

Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, — сообщает агентство.
iReactor вчера в 00:40
Армия и оружие

СМИ: ПРО США оказались бессильны против новейших иранских ракет Fateh и Qiam

В ходе атаки на американские военные базы в Ираке были задействованы новейшие иранские ракеты Fateh и Qiam, против которых оказались бессильны системы противоракетной обороны США.
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Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

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РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия

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Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

RT на русском вчера в 20:58
Армия и оружие

США сообщили в СБ ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
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Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите

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Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
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На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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