Политика
КоммерсантъИран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета
Иранское авиационное управление заявило, что не намерено передавать производителю или США «черные ящики» самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился сегодня у Тегерана.
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Армия и оружие
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Крупный ретейлер «Лента» меняет юрисдикцию
Крупный ритейлер "Лента" меняет юрисдикцию.
Хоккей
Представители НХЛ обеспокоены решением Овечкина пропустить Матч звезд
Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что в лиге обеспокоены решением нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина не участвовать в Матче звезд.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранская сторона заявила, что атака на американские объекты в Ираке является ответом на авиаудар США в Багдаде, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани.
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомств и спецслужб в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Футбол
Роман Березовский возглавил «Пюник»
Как и сообщал «СЭ», Роман Березовский назначен главным тренером «Пюника».
Гаджеты
Alienware представила клон Nintendo Switch под названием Concept UFO
Футбол
Жамалетдинов поедет на сбор с «Уралом»
Как стало известно «СЭ», 22-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, поедет на первый сбор «Урала».
Авто
Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S
Как сообщает ToDay News Ufa, на выставке Consumer Electronic Show компания Sony представила свой электромобиль Sony Vision-S.Конкурент Tesla снабжен огромным количеством датчиков внутри и снаружи (33), имеет несколько дисплеев, постоянное подключение к интернету и системой объемного звучания.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Футбол
Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»
Хоккей
Николай Цулыгин: «Кручинин чуть-чуть не вошел в игру»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Спорт
МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и их допуска к соревнованиям до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Наука
Создали прототип ускорителя частиц на чипе
В тысячу раз уменьшили важный элемент ускорителя частиц немецкие физики.
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.