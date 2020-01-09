Политика

Profinance.ruProfinance.ruИран не сбивал украинский Боинг, но Киев в этом не уверен

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Боинг 737-800, который разбился вблизи Тегерана в среду, пытался развернуться в воздухе вскоре после взлета, сообщает Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ). В результате катастрофы погибли 176 человек.
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Касем Сулеймани
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