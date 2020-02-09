Политика
РБКИран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»
Ранее Иран собирался вывести на орбиту спутник «Зафар» до 7 февраля, однако дату перенесли на 9 февраля. В январе прошлого года Ирану не удалось вывести на орбиту свой спутник «Паям». Ракета-носитель быстро преодолела два этапа, но не достигла нужной скорости на третьем.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
«Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник «Зафар», однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту», — говорится в сообщении.RT на русском14:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
На Великобританию обрушился ураган «Сиара»
Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.
Футбол
ФК «Спартак» выиграл межсезонный турнир в Катаре
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили соперников из белградского "Партизана" в заключительном, третьем туре межсезонного турнира в Катаре с участием четырех команд.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Армия и оружие
Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа
Израиль сообщил о том, что по территории страны была выпущена ракета из сектора Газа.
Политика
В Польше отказались вторгаться на Украину ради возвращения Волыни
Политолог считает, что политическая карта в Восточной Европе тоже может быть изменена в соответствии с той же динамикой, что и на Западе.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Авто
Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х
«Шестёрка» дебютирует на рамном грузовичке Nissan Frontier (известен россиянам под именем Navara), который продаётся в США с 2004 года.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН
США начали прорабатывать предложение Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, которое президент РФ озвучил на Всемирном форуме памяти холокоста.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Здоровье
40 медработников заразились коронавирусом в одной из больниц Уханя
В одной из больниц Уханя 40 медработников заразились новым китайским коронавирусом.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Единоборства
Валентина Шевченко защитила чемпионский титул
31-летняя Шевченко вынудила свою ровесницу Чукуган признать себя побежденной. Валентина в третий раз защитила титул чемпионки.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Авто
Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Технологии
Huawei и Xiaomi объединятся для борьбы с Google Play
Источникам агентства стало известно, что Huawei, Xiaomi и другие компании объединятся для борьбы с Google Play в рамках Global Developer Service Alliance (GDSA).
Общество
Бывший летчик объяснил увольнение российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал изданию Ura.ru, что в Китае уволили российских пилотов из-за снижения пассажиропотока, который связан со вспышкой коронавируса.