Политика

РБКРБКИран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

Ранее Иран собирался вывести на орбиту спутник «Зафар» до 7 февраля, однако дату перенесли на 9 февраля. В январе прошлого года Ирану не удалось вывести на орбиту свой спутник «Паям». Ракета-носитель быстро преодолела два этапа, но не достигла нужной скорости на третьем.
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с чего всё началось
«Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник «Зафар», однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту», — говорится в сообщении
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