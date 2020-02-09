Политика

BFM.ruBFM.ruИран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

Иран не смог вывести спутник дистанционного зондирования Земли «Зафар» при помощи ракеты-носителя «Симорг» на орбиту.
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