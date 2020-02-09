Политика
BFM.ruИран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»
Иран не смог вывести спутник дистанционного зондирования Земли «Зафар» при помощи ракеты-носителя «Симорг» на орбиту.
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Спорт
Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что на протяжении двух лет страдает от булимии.
Здоровье
В России новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации не выявлено.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла даты анонса Xiaomi Mi 10 в Китае и в мире
Наконец, источники опубликовали реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Pro в руках пользователя.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Шоу-бизнес
Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном
Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Культура
Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие на церемонии Spirit Awards-2020
Что: 2020 Independent Spirit Awards Где: Санта Моника, Штат Калифорния Когда: 08.02.2020 Люди говорят: Этой ночью в Калифорнии состоялась церемония награждения премии Spirit Awards-2020, ориентированная на американское независимое кино.
Хоккей
Российские хоккеисты уступили сборной Швеции в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче второго тура шведских хоккейных игр, который проходил в субботу в Стокгольме.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Общество
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления
Почти 137 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ливней в Австралии, из четырех подтопленных районов на востоке Сиднея эвакуируют жителей.
Общество
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
В 42 департаментах Франции объявили «оранжевый» уровень метеоугрозы
Предпоследний по рангу «оранжевый» уровень погодной опасности из-за приближения шторма «Кира» объявила в 42 департаментах Франции метеорологическая служба республики, 9 февраля сообщается на ее странице в Twitter.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Экономика
Путин велел чиновникам «выстрелить себе в ногу»
Опять смотрим отчет Счетной палаты об оценке стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы (еще медведевского правительства).
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Происшествия
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына
Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Шоу-бизнес
Пригожин показал на видео Валерию в халате и без макияжа
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показал певицу Валерию в домашней обстановке.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Авто
Эксперты оценили обновленную Lada 4x4
С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции
Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
Космос