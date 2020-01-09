Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing. Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска 31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Футбол Уткин не верит в возрождение карьеры бывшего мужа Бузовой В настоящее время 32-летний бывший муж певицы Ольги Бузовой находится в статусе свободного агента после завершения срока контракта с «Локомотивом».

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Происшествия Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.

Наука Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.