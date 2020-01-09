Происшествия
Газета.RuИран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing
Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing. Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Шоу-бизнес
Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска
31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Теннис
ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира
В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из под ружья, мужчина скончался на месте.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Футбол
Уткин не верит в возрождение карьеры бывшего мужа Бузовой
В настоящее время 32-летний бывший муж певицы Ольги Бузовой находится в статусе свободного агента после завершения срока контракта с «Локомотивом».
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Хоккей
Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ
Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Происшествия
В деле тюменского срочника Шамсутдинова стало вдвое больше потерпевших
Расследование уголовного дела, по которому тюменский стрелок признан потерпевшим, завершилось в конце 2019 года.
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основную опасность фастфуда
Роспотребнадзор назвал основную опасность от употребления в пищу фастфуда.
Шоу-бизнес
Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Футбол
«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова»
В своем Twitter-е «Ростов» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником «Тамбова» Максимом Осипенко.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.