Происшествия

Капитал страныКапитал страныИран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing

Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing. Как отмечается, самолет делал попытку вернуться в аэропорт вылета, однако при этом не подавалось никаких сигналов бедствия.
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Обнародован предварительный отчет о крушении украинского Boeing в Иране

Газета.Ru03:09

Иран сообщил о причинах крушения «Боинга» в Тегеране

Национальная служба новостей02:17

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Капитал страны02:55

Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Chelny-biz.ru02:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
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