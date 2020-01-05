Политика

Российская газетаРоссийская газетаИран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН в связи с убийством в Ираке в ходе операции США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
РИА Новости05:59

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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани

RT на русском06:38

Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Российская газета07:09

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Коммерсантъ07:05

Иран обратился в СБ ООН из-за ситуации с убийством генерала Сулеймани

Московский Комсомолец06:53

Иран объявил о начале конца «злополучного присутствия» США в Западной Азии

Вести.Ru08:23

Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства Сулеймани

ТК Звезда06:12

Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством Сулеймани

Известия05:59
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Общество

Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо

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В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

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В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

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РБК вчера в 22:48
Авто

В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня

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Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

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Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости вчера в 16:47
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Швеция — Финляндия 0:0 (1-й период)

Газета.Ru вчера в 15:40
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

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Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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Газета.Ru вчера в 02:15
Кино

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков

Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
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Здоровье

Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян

Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
Происшествия

В Туле в ночном ДТП погибли три человека

В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
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Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
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Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Авто

Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES

Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Гаджеты

Nokia готовит к выходу классический телефон

Все пользователи с нетерпением ждали анонса Nokia 9.2 PureView, что на чипсете Snapdragon 865.
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Твиттер «Эвертона» о матче с «Ливерпулем»: «Едем на „Энфилд“, стадион чемпионов Англии-1890/91»

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», на котором с 1884 по 1892 год выступал «Эвертон». В сезоне-1890/91 «Эвертон» выиграл чемпионат Англии.
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«Астон Вилла» может подписать Адебайора

«Астон Вилла» может подписать нападающего Эмманюэля Адебайора.
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Новый налог для туристов ввели в Амстердаме

Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.
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Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
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Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью

На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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