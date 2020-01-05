ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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Власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН в связи с убийством в Ираке в ходе операции США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

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