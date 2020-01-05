Политика

ФедералПрессФедералПрессИран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави рассказал, о предпринимаемых дипломатами мерах в связи со сложившейся ситуацией. Генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США 3 января. Спецоперация была проведена в районе аэропорта Багдада.
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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
РИА Новости05:59

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Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани

Газета.Ru08:22

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Касема Сулеймани

Эхо Москвы08:01

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани

RT на русском06:38

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Коммерсантъ07:05

Иран обратился в СБ ООН из-за ситуации с убийством генерала Сулеймани

Московский Комсомолец06:53

Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Российская газета07:09

Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством Сулеймани

Известия05:59
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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью на севере Италии шести туристов из ФРГ в результате наезда автомобиля на толпу.
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Общество

Старейшая жительница Земли отметила 117-летие

Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
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Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
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Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
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Медведев приносит России победу над США на ATP Cup

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Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

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