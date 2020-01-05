Политика
ФедералПрессИран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави рассказал, о предпринимаемых дипломатами мерах в связи со сложившейся ситуацией. Генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США 3 января. Спецоперация была проведена в районе аэропорта Багдада.
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ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.РИА Новости05:59
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Глава Минздрава выразила соболезнования из-за смерти онколога Павленко
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Старейшая жительница Земли отметила 117-летие
Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Футбол
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Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
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В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
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Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
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Медведев приносит России победу над США на ATP Cup
Матч продолжался один час и одну минуту. Таким образом, Россия одержала уже две победы на ATP Cup.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
Политика
В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов
Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
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Национальная сеть кинокритиков США назвала лучший фильм 2019 года
В номинации "Лучшая картина" победу одержал корейский филь "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.
Гаджеты
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Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
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Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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