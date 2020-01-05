Политика

ФедералПрессФедералПрессИран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави рассказал, о предпринимаемых дипломатами мерах в связи со сложившейся ситуацией. Генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США 3 января. Спецоперация была проведена в районе аэропорта Багдада.
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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
РИА Новости05:59

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Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани

Газета.Ru08:22

Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Российская газета07:09

Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством Сулеймани

Известия05:59

Иран обратился в СБ ООН из-за ситуации с убийством генерала Сулеймани

Московский Комсомолец06:53

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани

RT на русском06:38

Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства Сулеймани

ТК Звезда06:12

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Коммерсантъ07:05
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Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
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"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
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Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
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Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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