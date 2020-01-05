ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

с чего всё началось

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави рассказал, о предпринимаемых дипломатами мерах в связи со сложившейся ситуацией. Генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США 3 января. Спецоперация была проведена в районе аэропорта Багдада.

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