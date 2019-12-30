Армия и оружие

РБКРБКИран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

США провели попытку срыва военно-морских учений между военнослужащими Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает агентство Tasnim.
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«Во время совместных военно-морских маневров Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений», — цитирует его 2 января агентство Tasnim
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