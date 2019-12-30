Армия и оружие
РБКИран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений
США провели попытку срыва военно-морских учений между военнослужащими Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает агентство Tasnim.
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с чего всё началось
«Во время совместных военно-морских маневров Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений», — цитирует его 2 января агентство Tasnim.Известия06:45
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Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона
Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Футбол
«Ювентус» хочет продлить контракт с Роналду до 2023 года
Новый контракт стороны могут подписать весной, а зарплата португальца составит 35 млн евро. Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Общество
На Украине повысится минимальная зарплата
С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
Политика
Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января
Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации.
Финансы
Мировые рынки по-прежнему под влиянием эйфории
Азия В четверг, 2 января, фондовые рынки Азии преимущественно окрепли на пониженных объемах торгов, при этом некоторые биржи региона все еще закрыты по случаю новогодних праздников.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Транспорт
Названы самые популярные станции метро в первые сутки нового года
В первый день нового года самой востребованной станцией московского метро стала станция «Площадь Революции», сообщили в пресс-службе «Московского метрополитена».
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Единоборства
Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом московского «Торпедо»
«Рубин» объявил на своем официальном сайте о переходе защитника московского «Торпедо» Ильи Самошникова.
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Футбол
Фанаты «Милана» встретили Ибрагимовича в аэропорту
Шведский нападающий Златан Ибрагимович был встречен фанатами в аэропорту, куда он прибыл в четверг, чтобы пройти медосмотр для итальянского клуба.