Политика
REGNUMРухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил 4 сентября в эфире государственного телеканала.
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Иран с пятницы приступит к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке
Эхо Москвывчера в 19:09
Президент Хасан Роухани рассказал о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Коммерсантъвчера в 18:53
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
Astera вчера в 15:54
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Политика
Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволили
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уволена с должности. Такое решение принял Кабинет министров Украины.
Телеканал 360° вчера в 10:01
Общество
Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Армия и оружие
Авианосец «Шарль де Голль» проходит техобслуживание после дальнего похода
Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» поставлен на техническое обслуживание после дальнего похода.
Военное обозрение 01:12
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество
Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного
Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Армия и оружие
Косовские террористы приготовились напасть на солдат НАТО и попали в тюрьму
Суд в Республике Косово признал пятерых мужчин и одну женщину виновными в планировании атак на солдат НАТО и мирных жителей в Косове, Бельгии и Франции.
Lenta.ru 02:56
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Футбол
Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке
РИА Новости вчера в 09:46
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Общество
В Москве на Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру
В центре Москвы на Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру, сообщается на сайте столичной мэрии.
РИА Новости 02:46
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия вчера в 15:07
Космос
Робота Федора ждут на «Технопроме-2019» в Новосибирске
На встрече с журналистами генеральный директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура сообщил, что надеется, что Роскосмос не оставит его обращение без внимания и робот-андроид который должен приземлиться 7 сентября уже 17-го сентября станет почетным гостем форума-выставки.
SM News 03 сентября в 06:46
Происшествия
Грузовик протаранил группу школьников в Китае
Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на юге Китая.
Life.ru 02:31
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Взрыв прогремел в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.
РИА Новости 02:09
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Кино
Режиссер «Высотки» Бен Уитли поставит сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт»
Бен Уитли, поставщик фильмов «Перестрелка», «Высотка» и «Список смертников», займет режиссерское кресло экшена «Tomb Raider 2» — продолжения фильма «Tomb Raider: Лара Крофт».
КиноПоиск 01:59
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05