Политика
REGNUMРухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил 4 сентября в эфире государственного телеканала.
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Президент Хасан Роухани рассказал о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Коммерсантъвчера в 18:53
МИД России заявил о приверженности сохранению иранской ядерной сделки
Московский Комсомолецвчера в 22:42
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд объяснил идею изменения выплат накопительной пенсии
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что ПФР предложил изменить механизм определения выплаты накопительной части пенсии.
Rambler News Service 02 сентября в 04:07
Политика
Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Политика
Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной нашел в открытой продаже трусы Ольги Бузовой
Благодаря мужу Полины Гагариной — модному фотографу Дмитрию Исхакову — сегодняшний день войдет в историю Инстаграм как день появления нового хештэга: «трусы Бузовой».
7Дней.ру вчера в 13:00
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Рязань получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы
АиФ Рязань вчера в 08:44
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Политика
Иванов объяснил пожары в Сибири фразой из «Золотого теленка»
Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал неготовность регионов Сибири к лесным пожарам фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
Взгляд.ру 01:24
Авто
Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7
Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.
Драйв вчера в 12:34
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором
РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин.
Ведомости вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Экономика
Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26
Экономика
ЦБ РФ разработал требования к объединению ОСАГО и каско в одном полисе
Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, разработал Банк России.
News.ru вчера в 04:27
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Кино
Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года
Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 11:28
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru вчера в 07:34
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Хоккей
«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
Чемпионат вчера в 12:25
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51