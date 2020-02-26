Общество
РИА НовостиИран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса
Власти Ирана приняли решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом, их будут помещать в карантин, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
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Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Общество
В Минздраве Украины назвали результаты тестов эвакуированных из КНР
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил о первых результатах тестов на коронавирусную инфекцию, которые проходили эвакуированные из Китая граждане.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
Друзья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу
Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Армия и оружие
Губернатор Гусев сел за штурвал бомбардировщика в Воронеже
В рамках посещения губернатор в учебном комплексе технической эксплуатации авиации сел за штурвал и поуправлял транспортным самолетом ИЛ-76, бомбардировщиком СУ-34 и вертолетом МИ-8МТ.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Технологии
Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7
Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
Хоккей
Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
Кино
Бюджет нового фильма Скорсезе превысил $225 млн
Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Политика
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
В декабре прошлого года идею вернуть проспекту имя маршала Победы поддержали 67% жителей Харькова.
Авто
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport обзавелись «Яндекс.Авто»
Новый информационно-развлекательный комплекс с предуставноленным «Яндекс.Авто» войдёт в перечень стандартных опций модели Outlander в вариациях Intense+ и Instyle и всех дизельных вариантов Pajero Sport в модификации Instyle.
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
Ранее 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что кабинет министров и Госдума должны «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете».
Политика
В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе
В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Биатлон
Кати Вильхельм: До сих пор жду от Логинова раскаяния и извинения
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Космос
Астрономы нашли у Земли второй спутник
Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Наука
Игры в пинг-понг могут помочь справиться с болезнью Паркинсона
Как пишет портал Scitechdaily, исследование влияния этой настольной игры показало, что как через три, так и через шесть месяцев участники эксперимента ощутили значительные улучшения в речи, почерке, одевании, вставании с постели и ходьбе.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Владимир Зеленский учредил на Украине День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, новый праздник будут ежегодно отмечать 26 февраля.