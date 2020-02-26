Власти Ирана приняли решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом, их будут помещать в карантин, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса

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