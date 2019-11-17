На границе Ирана с Ираком ограничили переход людей, и все из-за иранских протестов против роста цен на бензин. Есть погибшие в беспорядках и раненые.

Политика Российский поэт признался, что финансирует армию Украины Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400 С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.

Футбол Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев женится не бывшей жене миллионера Будучи женой миллионера, Екатерина вела бурную светскую жизнь, а вот муж появлялся исключительно на профессиональных финансовых премиях, чтобы получать награды.

Гаджеты Опоздание не помешает iPhone 5G уничтожить конкурентов Да, Strategy Analytics утверждает, что новые смартфоны iPhone, которые будут выпущены в сентябре следующего года, переплюнут по продажам все остальные модели от известных участников рынка, вошедших в игру уже в этом году.