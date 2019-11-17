Общество

Вести.RuВести.RuИран охватили протесты из-за роста цен на бензин

На границе Ирана с Ираком ограничили переход людей, и все из-за иранских протестов против роста цен на бензин. Есть погибшие в беспорядках и раненые.
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В Иране на акциях протеста против роста цен на бензин задержали 40 человек

РИА Новости04:19

В Иране в ходе акций протеста погибли более 20 человек

Московский Комсомолец04:15

СМИ: в Иране задержали около 40 участников протестов против повышения цен на топливо

ТАСС04:29

Лидер Ирана обвинил «иностранных врагов» в организации протестов

Lenta.ru04:45

За два дня протестов в Иране погибли около 25 человек

News.ru04:00

Аятолла Ирана Али Хаменеи осудил беспорядки из-за повышения цен на бензин

Коммерсантъ00:49

Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин

Интерфаксвчера в 04:17
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Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Газета.Ru 01:13
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Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
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Специалисты «Автостат» составили ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке.
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Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Политика

США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35

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Общество

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Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

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РИА Новости 04:20
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В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
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В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
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Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет

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Футбол

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Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
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Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
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Диетолог назвала наименее вредные сладости

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Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
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Вести.Ru 15 ноября в 06:25
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На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
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Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
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