Происшествия
Капитал страныИран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing
Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing. Как отмечается, самолет делал попытку вернуться в аэропорт вылета, однако при этом не подавалось никаких сигналов бедствия.
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Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Происшествия
Сильное землетрясение произошло на Чукотке
9 января 2019 года в 8.38 по всемирному времени (в 11.38 по московскому) на Чукотке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Транспорт
В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Единоборства
Фергюсон показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал видео своих тренировок перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль
В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
Политика
В Севастополе ждут приезда Путина
Сегодня, 9 января, в Севастополе готовятся встречать президента России Владимира ПУТИНА.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Политика
Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа
Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Общество
В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
Общество
Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Технологии
«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора
У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».