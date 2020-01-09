Происшествия

Капитал страныКапитал страныИран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing

Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing. Как отмечается, самолет делал попытку вернуться в аэропорт вылета, однако при этом не подавалось никаких сигналов бедствия.
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Обнародован предварительный отчет о крушении украинского Boeing в Иране

Газета.Ru03:09

Иран сообщил о причинах крушения «Боинга» в Тегеране

Национальная служба новостей02:17

Что могло стать причиной крушения украинского Boeing в Иране

Rambler News Service03:48

Иран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing

Капитал страны02:55

Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Chelny-biz.ru02:15
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Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru вчера в 20:57
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В России рекордно подешевел iPhone 7

По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Югополис 04:27
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Сильное землетрясение произошло на Чукотке

9 января 2019 года в 8.38 по всемирному времени (в 11.38 по московскому) на Чукотке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:32
Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

RT на русском 02:52
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Транспорт

В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
РИА Новости 05:09
Футбол

Валенсия — Реал 1:3

Sport24.ru вчера в 14:29
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Фергюсон показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал видео своих тренировок перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.
Sputnik Таджикистан 04:24
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 00:57
Политика

В Севастополе ждут приезда Путина

Сегодня, 9 января, в Севастополе готовятся встречать президента России Владимира ПУТИНА.
Аргументы неделi. Крым 02:57
Теннис

Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 05:17
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса вчера в 07:35
Футбол

ФК «Ростов» объявил о переходе защитника Осипенко из «Тамбова»

REGNUM 05:24
Политика

Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа

Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Вести.Ru вчера в 23:13
Общество

В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
RT на русском 05:51
Общество

Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Газета.Ru 05:51
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:36
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Газета.Ru 01:33
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости вчера в 09:00
Общество

Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе

Коммерсантъ 05:54
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Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника

Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
ToDay News Ufa вчера в 08:19
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Газета.Ru 02:39
Технологии

«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».
РБК 03:05
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