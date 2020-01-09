Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing. Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.

Шоу-бизнес Джастин Бибер страдает болезнью Лайма Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.

Авто Начались продажи нового Hyundai Grandeur Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.

Авто Цены на автомобили в России взлетели С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.

Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

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Финансы Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.