Происшествия
Газета.RuИран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing
Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing. Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.
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Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днём траура по погибшим в результате крушения самолёта в Иране, в котором погибло более 170 человек.
Происшествия
СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите
В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Происшествия
С Амурского судостроительного завода эвакуировали 3,5 тысячи рабочих
Авто
Начались продажи нового Hyundai Grandeur
Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного дипломатами крымского вина
Посольство России подарило главе Эстонии Керсти Кальюлайд в честь ее 50-летия букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского.
Футбол
Источник: «Барселона» и «Ювентус» готовы обменяться игроками
«Барселона» и «Ювентус» собираются обменяться игроками, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Шоу-бизнес
Елена Яковлева призналась, что едва не утонула в молодости
Елена Яковлева часто летает отдыхать на море, но всегда с осторожностью заходит в воду и предпочитает не заходить глубоко.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс»
Один из лучших защитников прошлого сезона Матейс де Лигт перешёл в летнее трансферное окно из «Аякса» в «Ювентус» за 75 миллионов евро.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
В Ивановской области назначен новый начальник Департамента внутренней политики
По информации ivanovonews, новым начальником Департамента внутренней политики Ивановской области назначена Наталья Суворова.
Финансы
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Экономика
Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей.
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