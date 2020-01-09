Происшествия

Газета.RuГазета.RuИран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing. Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.
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Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

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