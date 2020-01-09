Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана. "По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — уточняется в документе.
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с чего всё началось
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается
 на сайте ведомства.
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