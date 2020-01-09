Происшествия
REGNUMВ Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе
«Самолет загорелся в воздухе», — говорится в документе. Кроме этого, указывается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».
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с чего всё началось
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.РБК01:10
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