Происшествия

REGNUMREGNUMВ Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе

«Самолет загорелся в воздухе», — говорится в документе. Кроме этого, указывается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».
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с чего всё началось
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается
 на сайте ведомства.
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