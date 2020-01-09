с чего всё началось

«Самолет загорелся в воздухе», — говорится в документе. Кроме этого, указывается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

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