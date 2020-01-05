Политика
РИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.Газета.Ru13:29
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Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Политика
Пушков потребовал от США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом
Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
Политика
Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета
В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану новейшим супероружием
Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшими вооружениями. Цели, по словам президента США, уже выбраны.
Футбол
Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом и станет свободным агентом по окончании текущего сезона 2019/2020.
Авто
Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России
Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
Армия и оружие
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Происшествия
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя скорой помощи
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Хоккей
Романов: сборная России на МЧМ заслуживала большего, чем серебро
Молодежная сборная России по хоккею заслуживала большего, чем серебряные медали на чемпионате мира в Чехии, заявил защитник национальной команды Александр Романов.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Хоккей
WADA разрешило проведение МЧМ-2023 по хоккею в России
Молодёжный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции WADA в отношении России, заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Игры
Дизайнер монстров в Silent Hill объявил о работе над новой игрой
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Футбол
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма
В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Футбол
Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях
Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.