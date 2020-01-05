Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press
 со ссылкой на государственное иранское телевидение.
Газета.Ru13:29

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Иран вышел из ядерной сделки

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Иран отказался от ограничений ядерной сделки

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Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»

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Солнце и Земля максимально сблизились

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Армия и оружие

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RT на русском 15:55
Политика

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
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Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.
Avia.pro 02:22
Армия и оружие

Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Взгляд.ру вчера в 15:49
Армия и оружие

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

РИА Новости 15:14
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом

Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
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Политика

Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета

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Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
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Армия и оружие

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Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России

Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
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Романов: сборная России на МЧМ заслуживала большего, чем серебро

Молодежная сборная России по хоккею заслуживала большего, чем серебряные медали на чемпионате мира в Чехии, заявил защитник национальной команды Александр Романов.
РИА Новости 17:50
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Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
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Молодёжный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции WADA в отношении России, заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
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Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях

Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
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Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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