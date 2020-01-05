Политика
РИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.Газета.Ruвчера в 13:29
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Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Происшествия
Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа
Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Футбол
Смертин назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец «Челси» Абрамович
Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин рассказал, что в одной из бесед с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем затрагивался вопрос о перспективных российских игроках.
Шоу-бизнес
Тарасов заявил, что ростовчанка Костенко носит его вещи
Футбол
В Мальмё повалили статую Ибрагимовича, подпилив ей ноги
Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба «Мальмё» в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны
Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Политика
Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Хоккей
«Ак Барс» дома в овертайме вырвал победу у «Трактора»
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек
Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину» в НХЛ
«Тампа» одержала седьмую победу подряд в регулярном чемпионате. Ранее передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Хоккей
«Вашингтон» отмечает десятилетие капитанства Овечкина
Единоборства
Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator
Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Происшествия
Пять человек погибли при ДТП в США
Пять человек погибли, ещё 60 получили ранения в результате ДТП в американском штате Пенсильвания. Об этом информирует Associated Press.
Футбол
Челси — Ноттингем Форест 2:0
19-летний хавбек забил впервые c 25 сентября. Тогда Хадсон-Одои поразил ворота «Гримсби» (7:1) в Кубке лиги.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Авто
В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня
В 2020 году компания Honda станет первым японским автопроизводителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с системой автономного управления третьего уровня.
Футбол
«ПСЖ» планирует расстаться с семью игроками
В летнее трансферное окно «ПСЖ» могут покинуть сразу семь футболистов, об этом информирует издание Sport.es.
Религия
Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.