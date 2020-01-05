с чего всё началось

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Политика Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы 23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Общество Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.

Политика Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.

Экономика Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.

Кино Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус» Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Путешествия В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.