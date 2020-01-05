Политика
РИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.Газета.Ru13:29
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Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Хоккей
Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает, и команда проигрывает
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Политика
Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Общество
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Политика
Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Кино
Бондарчук объяснил смысл фильма «Вторжение»
Религия
Казанский собор объявил расписание рождественских богослужений
Армия и оружие
Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам
Президент США Дональд Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны исламской республики.
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Футбол
Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»
Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Кино
Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист
Общество
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.