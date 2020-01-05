Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press
 со ссылкой на государственное иранское телевидение.
Газета.Ru13:29

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Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Коммерсантъ17:05

Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

RT на русском13:17

Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»

РБК13:59

Зариф: отказ Ирана от ядерной сделки обратим при взаимном выполнении обязательств

ТАСС14:59

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Известия13:22

Иран вышел из ядерной сделки

Lenta.ru14:18

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

РИА Новости14:27
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Футбол

Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Bookmaker-ratings.ru 15:20
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru 15:43
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском 21:59
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 04:50
Хоккей

Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает, и команда проигрывает

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Чемпионат 17:37
Политика

Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Газета.Ru 13:45
Общество

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru 22:21
Политика

Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.
Известия 17:38
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК 11:32
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru 03:19
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости 09:49
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Кино

Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 21:00
Кино

Бондарчук объяснил смысл фильма «Вторжение»

РИА Новости 19:35
Религия

Казанский собор объявил расписание рождественских богослужений

Мойка78 вчера в 01:56
Армия и оружие

Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам

Президент США Дональд Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны исламской республики.
Известия 21:10
Хоккей

Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Матч ТВ 16:23
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Футбол

Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»

Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Евро-футбол.ру 16:35
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском 19:50
Кино

Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист

Дни24 03 января в 12:54
Общество

Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить

Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Lenta.ru 16:03
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 03 января в 13:59
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
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