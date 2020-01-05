Политика
РИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.Газета.Ru13:29
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Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Политика
Эрдоган считает, что убийство Сулеймани нельзя оставлять без ответа
«Нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо военачальника, который входил в высшие эшелоны власти какого-либо государства», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в Мексику
Потап и Настя Каменских отправились в романтическое путешествие в Мексику.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина
Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.
Здоровье
Онколог назвал единый симптом для всех видов рака
Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Экономика
В РФ ввели льготную ипотеку на селе
Речь идет о новом строительстве или приобретении готового жилого дома. Срок кредита не может превышать 25 лет.
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Хоккей
Канада — Россия 3:3 (3-й период)
Футбол
Ибрагимович попал в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»
В официальном Twitter-аккаунте "россонери" были опубликованы фамилии попавших в заявку футболистов, в числе которых оказался недавно вернувшийся форвард Златан Ибрагимович.
Общество
Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие
Самая старая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала 117-й день рождения.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Гаджеты
Убийца Nvidia GeForce GTX 1660 Super от AMD выйдет 21 января
Ожидается, что свою новую видеокарту — Radeon RX 5600 XT — компания AMD анонсирует на выставке CES 2020 в начале следующей недели.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Футбол
«Спартак» хочет продлить контракт с Солтмурадом Бакаевым
Высшее руководство «Спартака» не намерено отпускать хавбека Солтмурад Бакаев в другую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Шоу-бизнес
Ростовская модель Playboy Мария Лиман попала в ДТП в новогоднюю ночь
Известная модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман попала в серьезную аварию на Бали и получила многочисленные травмы.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Автоспорт
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Происшествия
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.