с чего всё началось

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.

Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».

Здоровье Утренние подъемы артериального давления — причины Нормальное кровяное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Показания между 120/80 мм рт.ст. и 139/89 мм рт. ст. указывают на то, что человек подвержен риску развития гипертонии, а показания выше 140/90 мм рт. ст. указывают на гипертонию.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Футбол Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала» Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Армия и оружие Иран готовит ответный удар по военным объектам США Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Авто В России назвали пять новых автомобилей дешевле полумиллиона Стоимостью и одной и другой модели составляет 472 900 рублей. Далее, на четвертой строчке оказался универсал Lada Granta за 482 900 рублей.

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Общество Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.

Политика США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Гаджеты Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.