Политика
РИА НовостиИран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним". "Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.Газета.Ru13:29
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Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Здоровье
Утренние подъемы артериального давления — причины
Нормальное кровяное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Показания между 120/80 мм рт.ст. и 139/89 мм рт. ст. указывают на то, что человек подвержен риску развития гипертонии, а показания выше 140/90 мм рт. ст. указывают на гипертонию.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Хоккей
Сборная Канады празднует победу в финале МЧМ-2020. Видео
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Футбол
Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»
Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Хоккей
Свищев считает, что российским хоккеистам не повезло в финале молодежного чемпионата мира
Сборной России не повезло в финальном матче против команды Канады на молодежном чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии
Хоккей
Мифтахов — о МЧМ: «Это было лучшее время моей жизни»
Гаджеты
Игровой монитор Lenovo Legion Y25-25 сочетает матрицу IPS и кадровую частоту 240 Гц
Авто
В России назвали пять новых автомобилей дешевле полумиллиона
Стоимостью и одной и другой модели составляет 472 900 рублей. Далее, на четвертой строчке оказался универсал Lada Granta за 482 900 рублей.
Общество
В России планируют изменить возраст вступления в брак
В настоящие момент, согласно законодательству России, органы местного самоуправления по месту жительства могут разрешить вступить в брак лицам в возрасте 16 лет, однако для этого должны быть уважительные причины.
Общество
Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
Хоккей
Денисенко: «Уже ничего не поменяем, раньше надо было играть, думать. С 3:1 такой матч проиграли»
Наука
В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком
Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Армия и оружие
В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники
Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с юмором поздравила 57-летнего Тилля Линдеманна
Светлана Лобода решила с юмором поздравить солиста группы Rammstein.
Хоккей
Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Гаджеты
Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере
Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.
Кино
«Декабрист» Иван Янковский: «Хуже равнодушия нет ничего»
Журналисты ИА «Столица» поговорили с актером о новом взгляде на восстание декабристов, ответственности за свое место в актерской династии и о том, какие фильмы и роли он выбирает.
Армия и оружие
28 курсантов погибли при авиаударе в Ливии
Футбол
Балотелли забил первый мяч в Серии А в 2020 году, в 2010-м тоже он
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли забил первый мяч в игре 18-го тура Серии А с "Лацио".