с чего всё началось

Напомним, США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из заключенной в 2015 году сделки, ограничивающей развитие Ираном ядерных технологий в обмен на постепенную отмену санкций. Ровно год спустя после выхода Вашингтона из договора Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений.

Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке

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