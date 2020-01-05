Политика
НТВИран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Напомним, США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из заключенной в 2015 году сделки, ограничивающей развитие Ираном ядерных технологий в обмен на постепенную отмену санкций. Ровно год спустя после выхода Вашингтона из договора Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений.
Читать в источнике
Оценить313
с чего всё началось
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.Газета.Ru13:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Технологии
Ученые рассказали, можно ли давать малышам смартфон
Более 80 процентам дошкольников родители дают планшеты и смартфоны.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.
Футбол
Игрок «Барселоны» опубликовал фото в футболке «Ливерпуля»
22-летний футболист в социальной сети опубликовал фото, на котором он изображен в футболке «Ливерпуля».
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Гаджеты
HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности
В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Здоровье
В прошлом году тюменцы проходили диспансеризацию по новым правилам
Согласно новым правилам, взрослые в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить обследование раз в три года, а те, кто старше – каждый год.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Культура
Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой
Сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, — проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры — и есть даже настоящая молния в качестве спецэффекта.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Футбол
Экспресс на теннис от 04.01.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Космос
На Венере впервые обнаружены признаки активного вулканизма
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Шоу-бизнес
Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.