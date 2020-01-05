Политика

НТВНТВИран отказался от последних ограничений по ядерной сделке

Правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».
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Иран полностью отказался от ограничений ядерной сделки

Газета.Ru01:36

В Госдуме указали на последствия выхода Ирана из СВПД

Известиявчера в 17:28

Зариф: отказ Ирана от ядерной сделки обратим при взаимном выполнении обязательств

ТАССвчера в 14:59

Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»

РБКвчера в 13:59

Иран вышел из ядерной сделки

Lenta.ruвчера в 14:18

Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

RT на русскомвчера в 13:17

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

РИА Новостивчера в 14:27
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Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

РИА Новости вчера в 23:28
Политика

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие

Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке

ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
REGNUM 04 января в 17:56
Культура

Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры

Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
ИА Новороссия 04 января в 02:00
Хоккей

Названы соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021

Напомним, что победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, которая в финале обыграла российскую команду со счетом 4:3. Финальный матч состоялся в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава.
NewInform 01:37
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.
Комсомольская правда 04 января в 10:33
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Lenta.ru вчера в 05:42
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Технологии

Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7

У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
Эхо Москвы 03 января в 20:10
Происшествия

Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 07:31
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета 04 января в 13:26
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости вчера в 02:05
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными

Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Letnews.ru 04 января в 02:23
Хоккей

Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.
Чемпионат вчера в 18:10
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Гаджеты

IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания

Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов.
Astera вчера в 11:13
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
REGNUM вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Собчак показала, как проводит отдых в компании Богомолова и глинтвейна

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с новогодних каникул, которые проводит в компании своего супруга – режиссера Константина Богомолова.
Слово и Дело 01:26
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Гаджеты

Withings представила гибридные смарт-часы ScanWatch с ЭКГ

Профиль 01:44
Политика

На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала

Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России".
РИА Новости 00:24
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Astera вчера в 11:48
Культура

Телеведущий Леонид Якубович приехал в Якутск

Вчера в Якутск приехал знаменитый российский телеведущий Леонид Якубович. Он проведет в столице республике розыгрыш призов «Время чудес».
YakutiaPrime.ru вчера в 13:38
Религия

Православные 6 января встречают Рождественский сочельник

Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Менделеевские новости 01:15
Общество

Цветные платья на красной дорожке «Золотого глобуса»

Собрали все цветные платья знаменитостей на этом вечере.
Peopletalk 01:02
Политика

Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Sputnik Таджикистан 01:18
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