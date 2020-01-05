Правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».

Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке

Политика На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Армия и оружие Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.

Хоккей Названы соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021 Напомним, что победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, которая в финале обыграла российскую команду со счетом 4:3. Финальный матч состоялся в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава.

Политика Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.

Происшествия В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

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Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Политика Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.

Авто Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.