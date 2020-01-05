Политика
НТВИран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Политика
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Армия и оружие
Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
Культура
Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры
Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
Хоккей
Названы соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021
Напомним, что победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, которая в финале обыграла российскую команду со счетом 4:3. Финальный матч состоялся в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Происшествия
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Технологии
Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
Происшествия
Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Хоккей
Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление
Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Гаджеты
IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания
Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как проводит отдых в компании Богомолова и глинтвейна
Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с новогодних каникул, которые проводит в компании своего супруга – режиссера Константина Богомолова.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Политика
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России".
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Культура
Телеведущий Леонид Якубович приехал в Якутск
Вчера в Якутск приехал знаменитый российский телеведущий Леонид Якубович. Он проведет в столице республике розыгрыш призов «Время чудес».
Религия
Православные 6 января встречают Рождественский сочельник
Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Общество
Цветные платья на красной дорожке «Золотого глобуса»
Собрали все цветные платья знаменитостей на этом вечере.
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.