Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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Иран отказался передавать США и Boeing черные ящики разбившегося лайнера

РБК09:47

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

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Иран отказался отправить в США черные ящики с упавшего украинского самолета

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