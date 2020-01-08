Происшествия
РИА НовостиИран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Хоккей
«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Иран назвал пощечиной США удары по американским базам
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
Общество
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие.
Армия и оружие
Гражданской авиации США запретили полёты над Ираном и Ираком
Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.
Общество
Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии
Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката
Российский фильм "Холоп", стартовавший в канун Нового года, стал самой кассовой комедией в истории российского прокате.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Армия и оружие
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
Армия и оружие
Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт
Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Общество
Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.