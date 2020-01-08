Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

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