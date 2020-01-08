Политика
КоммерсантъИран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета
Иранское авиационное управление заявило, что не намерено передавать производителю или США «черные ящики» самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился сегодня у Тегерана.
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Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка
Политика
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
Здоровье
Пациентов наркодиспансера в первые дни нового года почти в два раза больше, чем в 2019-м
Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО
Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Футбол
21-й тур премьер-лиги будет посвящен памяти Игоря Нетто
Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР.
Энергетика
Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Экономика
Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика
Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
Политика
Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
Кино
Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги
Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Модель выполнена по военному стандарту MIL-STD-810G, а это означает, что смартфон выдержит падения на твердую поверхность.
Здоровье
Врачи получат деньги за раннее выявление онкологии
Речь идет о выявлении заболевания в результате диспансеризации или профосмотра.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального сотового оператора
«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.