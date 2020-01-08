Иранское авиационное управление заявило, что не намерено передавать производителю или США «черные ящики» самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился сегодня у Тегерана.

Иран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

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Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

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Происшествия В Иране разбился украинский пассажирский лайнер В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.