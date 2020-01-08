Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

Иранское авиационное управление заявило, что не намерено передавать производителю или США «черные ящики» самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился сегодня у Тегерана.
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Расшифровка «черных ящиков» разбившегося под Тегераном украинского Boeing 737 пройдет в Иране

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Иран отказался передавать США и Boeing черные ящики разбившегося лайнера

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Расшифровка самописцев украинского самолета будет проходить в Иране

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Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

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Расшифровку самописцев с украинского Boeing-737 проведут в Иране

Телеканал 360°09:18

Иран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

Коммерсантъ07:49
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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
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Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

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Российская газета 17:28
Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Известия 14:44
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Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году

25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Ranpress.ru вчера в 04:41
Армия и оружие

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Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.
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Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
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Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов

Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
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Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР.
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Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
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Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
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Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
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Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:27
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Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
ТАСС вчера в 03:44
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Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
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Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru 15:31
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В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
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Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
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Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Модель выполнена по военному стандарту MIL-STD-810G, а это означает, что смартфон выдержит падения на твердую поверхность.
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Врачи получат деньги за раннее выявление онкологии

Речь идет о выявлении заболевания в результате диспансеризации или профосмотра.
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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